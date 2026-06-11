Чавес из «Динамо» — единственный игрок в составах Мексики и ЮАР, забивавший на ЧМ-2022

Опорный полузащитник московского «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес является единственным футболистом в составе своей национальной команды и ЮАР, играющих в матче открытия чемпионата мира 2026 года, который забивал на мировом первенстве 2022 года. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

В 2022 году Чавес отметился забитым мячом в матче с Саудовской Аравией.

Все игроки сборной ЮАР дебютируют на чемпионате мира во встрече с Мексикой.

Мексика и ЮАР играют в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

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