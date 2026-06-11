Скончался болельщик, которому стало плохо перед матчем открытия ЧМ-2026 — Эстрада

Болельщик, потерявший сознание у стадиона «Ацтека» за несколько минут до начала матча открытия между сборными Мексики и ЮАР, скончался. Об этом сообщает журналист Патрисия Эстрада на странице в социальной сети X.

Ранее появилось видео, как врачи проводят мужчине сердечно-лёгочную реанимацию. Сообщалось, что болельщик в возрасте 40 лет перенёс сердечный приступ после входа на стадион.

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

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Болельщику стало плохо у стадиона в Мексике: