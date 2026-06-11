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Стала известна компенсация, которую «Реал» заплатит «Бенфике» за Моуринью — TEAMtalk

Стала известна компенсация, которую «Реал» заплатит «Бенфике» за Моуринью — TEAMtalk
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Мадридский «Реал» заплатит «Бенфике» € 15 млн в качестве компенсации за переход главного тренера Жозе Моуринью, сообщает TEAMtalk.

Контракт португальского специалиста с лиссабонским клубом был рассчитан до июня 2027 года. Ранее мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о назначении Моуринью главным тренером клуба. Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее специалист уже возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год. С клубом Моуринью выигрывал чемпионат Испании, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В прошедшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, набрав 86 очков. Отставание от «Барселоны» составило восемь очков.

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