Мексика — ЮАР: Ситхоле удалён на 49-й минуте

В эти минуты идёт матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Игра проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра выступает Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 1:0 в пользу Мексики.

Полузащитник ЮАР Яя Ситхоле удалён на 49-й минуте за фол последней надежды. Ранее первый мяч в матче забил нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес на девятой минуте.

Фото: Кадр из трансляции

Матч между Мексикой и ЮАР проходит в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).