Игрок «Ливерпуля» Ватару Эндо не сыграет на ЧМ-2026 за Японию из-за травмы

Опорный полузащитник «Ливерпуля» и сборной Японии Ватару Эндо не примет участия на чемпионате мира 2026 года по причине травмы. Об этом информирует пресс-служба английского клуба на странице в социальной сети X.
Кроме того, 33-летний футболист объявил о завершении карьеры в составе японской национальной команды.
«Держи голову выше, Вата», — написано в сообщении «Ливерпуля».
Травмированного грока заменит Суто Матино из мёнхенгладбахской «Боруссии».
В составе сборной Японии Ватару Эндо провёл 73 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Полузащитник мерсисайдцев дебютировал за национальную команду в 2015 году.
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