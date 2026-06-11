Игрок «Ливерпуля» Ватару Эндо не сыграет на ЧМ-2026 за Японию из-за травмы

Опорный полузащитник «Ливерпуля» и сборной Японии Ватару Эндо не примет участия на чемпионате мира 2026 года по причине травмы. Об этом информирует пресс-служба английского клуба на странице в социальной сети X.

Кроме того, 33-летний футболист объявил о завершении карьеры в составе японской национальной команды.

«Держи голову выше, Вата», — написано в сообщении «Ливерпуля».

Травмированного грока заменит Суто Матино из мёнхенгладбахской «Боруссии».

В составе сборной Японии Ватару Эндо провёл 73 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Полузащитник мерсисайдцев дебютировал за национальную команду в 2015 году.

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