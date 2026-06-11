Ватару Эндо завершил карьеру в сборной Японии после того, как не смог сыграть на ЧМ-2026

Опорный полузащитник «Ливерпуля» и сборной Японии Ватару Эндо объявил о завершении выступления в национальной команде. Ранее стало известно, что он не примет участия на чемпионате мира 2026 года по причине травмы.

«Как было объявлено, я покидаю состав сборной на чемпионат мира. После травмы я сделал всё, что было в моих силах, и ни о чём не жалею.

Конечно, есть разочарование из-за того, что я не смог принять участие на этом чемпионате мира, но больше я горжусь тем, как мы выросли вместе после чемпионата мира в Катаре — я как капитан возглавляю эту команду и превращаю нашу цель «выиграть чемпионат мира» в то, о чём мы можем сказать как о нечто само собой разумеющемся.

Нынешняя команда — действительно замечательная. Я верю, что они преодолеют любые трудности и покажут нам такие зрелища, каких мы ещё не видели.

После этой кампании я уйду из национальной команды. Так что с этого момента я буду болеть за сборную Японии как один из её фанатов.

Настанет день, когда сборная Японии выиграет чемпионат мира. Давайте верить в это и болеть за них вместе. И давайте объединим силы Японии, чтобы этот момент настал на этом турнире. Давайте вместе сразимся на чемпионате мира в Северной и Центральной Америке. Всё, выкладывайтесь по полной!» – написал Ватару Эндо в своём аккаунте в социальной сети X.

В составе сборной Японии Ватару Эндо провёл 73 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Полузащитник мерсисайдцев дебютировал за национальную команду в 2015 году.