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Игрок «Динамо» Чавес вышел на поле на 66-й минуте в матче ЧМ Мексика — ЮАР

Игрок «Динамо» Чавес вышел на поле на 66-й минуте в матче ЧМ Мексика — ЮАР
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Опорный полузащитник московского «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес вышел на поле на 66-й минуте в матче 1-го тура группы А чемпионата мира 2026 года с ЮАР. Через минуту после этого нападающий Рауль Хименес забил второй мяч мексиканской национальной команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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