Игрок «Динамо» Чавес вышел на поле на 66-й минуте в матче ЧМ Мексика — ЮАР

Опорный полузащитник московского «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес вышел на поле на 66-й минуте в матче 1-го тура группы А чемпионата мира 2026 года с ЮАР. Через минуту после этого нападающий Рауль Хименес забил второй мяч мексиканской национальной команды.

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Самая крупная победа «Динамо»: