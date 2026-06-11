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«Спартак» хотел подписать защитника «Лас-Пальмаса» Мармоля

«Спартак» хотел подписать защитника «Лас-Пальмаса» Мармоля
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«Спартак» хотел подписать защитника «Лас-Пальмаса» Мику Мармоля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Испанский защитник высоко оценивался спортивным директором клуба Кахигао, но отказался от предложения «Спартака».

24-летний футболист играет за «Лас-Пальмас» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Мармоль принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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