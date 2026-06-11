Рауль Хименес забил первый гол на ЧМ в 35 лет. Это его четвёртый турнир в карьере

35-летний нападающий сборной Мексики Рауль Хименес впервые отличился во встрече чемпионата мира, забив гол в ворота ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Для форварда это четвёртое мировое первенство. Игра проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико. Счёт в матче — 2:0 в пользу Мексики. В качестве главного арбитра выступает Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе сборной Мексики Рауль Хименес провёл 127 матчей во всех турнирах, в которых отметился 46 голами и 16 результативными передачами.

Матч между Мексикой и ЮАР проходит в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).