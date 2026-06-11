Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора вошёл в топ-6 самых молодых дебютантов в истории чемпионатов мира. Это случилось в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Игра проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра выступает Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). Счёт во встрече — 2:0 в пользу Мексики.

Футболист вышел на поле на 66-й минуте в возрасте 17 лет 240 дней. В более раннем возрасте на чемпионатах мира дебютировали Пеле (Бразилия), Саломон Олембе (Камерун), Феми Опабунми (Нигерия), Самуэль Это'О (Камерун) и Норман Уайтсайд (Северная Ирландия).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).