Marca раскрыла, когда «Реал» хочет завершить переход Бернарду Силвы

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», шестикратный чемпион Англии Бернарду Силва близок к переходу в мадридский «Реал». Обе стороны хотят, чтобы сделка по подписанию 31-летнего футболиста завершилась до дебюта сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года, который состоится 17 июня. Об этом сообщает Marca.

Ранее СМИ сообщали, что Бернарду Силва подпишет контракт с «Реалом» до 2028 года с возможностью продления на сезон. Подчёркивалось, что на переходе португальского полузащитника настаивал лично новый главный тренер «Королевского клуба» Жозе Моуринью.

По окончании минувшего сезона Бернарду покинул «Манчестер Сити». В минувшем сезоне Бернарду принял участие в 53 встречах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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