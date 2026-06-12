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Мексика — ЮАР, результат матча 11 июня 2026, счет 2:0, чемпионат мира 2026

Сборная Мексики в большинстве победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями
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Завершился матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра выступил Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Мексики.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Первый мяч в матче забил нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес на девятой минуте. Полузащитник ЮАР Яя Ситхоле был удалён на 49-й минуте за фол последней надежды. Нападающий мексиканцев Рауль Хименес удвоил преимущество своей команды на 67-й минуте. Нападающий ЮАР Тхемба Зване был удалён на 84-й минуте после просмотра VAR. Футболист оставил свою команду вдевятером, нанеся удар по лицу сопернику. На 90+2-й был удалён защитник Мексики Сесар Монтес. Окончательный счёт игры — 2:0.

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. После этой встречи Мексика набрала три очка и располагается на первой строчке в турнирной таблице. ЮАР не имеет в своём активе набранных очков и занимает четвёртое место. 12 июня в рамках матча 1-го тура в этой группе встретятся Южная Корея и Чехия.

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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