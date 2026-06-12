35-летний Рауль Хименес заплакал после своего первого гола за Мексику на чемпионатах мира

35-летний нападающий сборной Мексики Рауль Хименес заплакал после гола в ворота ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Для форварда это первый гол за четыре чемпионата мира. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Мексики.

В составе сборной Мексики Рауль Хименес провёл 127 матчей во всех турнирах, в которых отметился 46 голами и 16 результативными передачами.

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. После этой встречи Мексика набрала три очка и располагается на первой строчке в турнирной таблице. ЮАР не имеет в своём активе набранных очков и занимает четвёртое место. 12 июня, в рамках матча 1-го тура в этой группе, встретятся Южная Корея и Чехия.

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).