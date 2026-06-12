Защитник «Локомотива» Монтес получил красную карточку в первом матче ЧМ-2026

Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес получил прямую красную карточку в первом матче чемпионата мира 2026 года с ЮАР. Футболист был удалён на 90+2-й минуте встречи за фол на игроке соперника Кхулисо Мудау. Монтес вышел на поле с первых минут.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Игра проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра выступает Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия).

Матч между Мексикой и ЮАР проходит в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

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