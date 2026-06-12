Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Монтес получил красную карточку в первом матче ЧМ-2026

Защитник «Локомотива» Монтес получил красную карточку в первом матче ЧМ-2026
Комментарии

Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес получил прямую красную карточку в первом матче чемпионата мира 2026 года с ЮАР. Футболист был удалён на 90+2-й минуте встречи за фол на игроке соперника Кхулисо Мудау. Монтес вышел на поле с первых минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Игра проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра выступает Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия).

Матч между Мексикой и ЮАР проходит в группе А. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Самые зрелищные шоу-открытия чемпионатов мира. Россия, конечно, тоже в списке
Самые зрелищные шоу-открытия чемпионатов мира. Россия, конечно, тоже в списке

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android