В матче открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР было показано три красных карточки

В матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР было показано три красных карточки. С поля были удалены Тхемба Зване и Яя Ситхоле из африканской национальной команды и мексиканец Сесар Монтес. В качестве главного арбитра выступил Вилтон Сампайо (Бразилия). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Мексики.

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. После этой встречи Мексика набрала три очка и располагается на первой строчке в турнирной таблице. ЮАР не имеет в своём активе набранных очков и занимает четвёртое место. 12 июня в рамках матча 1-го тура в этой группе встретятся Южная Корея и Чехия.

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).