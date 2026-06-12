«Слишком сурово». Агент Монтеса — о красной карточке игрока «Локомотива» в первом матче ЧМ

Агент Луис Азнар, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса, высказался об удалении футболиста в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года с ЮАР (2:0). Игрок получил красную карточку на 90+2-й минуте. В качестве главного арбитра выступил Вилтон Сампайо (Бразилия).

«Я думаю, что красная карточка Сесару — слишком суровое наказание за такой фол», — сказал Азнар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Всего бразильский арбитр показал три красные карточки, также удалив Тхемба Зване и Яя Ситхоле из африканской национальной команды.

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. После этой встречи Мексика набрала три очка и располагается на первой строчке в турнирной таблице. ЮАР не имеет в своём активе набранных очков и занимает четвёртое место. 12 июня в рамках матча 1-го тура в этой группе встретятся Южная Корея и Чехия.

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).