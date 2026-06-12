«Выступление Шакиры точно было ярче». Казанский — о матче Мексика — ЮАР на ЧМ-2026

Известный комментатор Денис Казанский высказался о матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра выступил Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Мексики.

«Да и странно было бы ожидать феерического футбола между Мексикой и ЮАР. Выступление Шакиры точно было ярче. Главное, что «ленточку перерезали». За это спасибо», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Ранее на торжественной церемонии открытия чемпионата мира выступила латиноамериканская певица Шакира.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).