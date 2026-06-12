Сборной ДР Конго после карантина из-за вируса Эбола разрешили въехать в США на ЧМ — AFP

Сборной ДР Конго разрешили въехать в США на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает агентство AFP.
По информации источника, у конголезской национальной команды не возникло проблем после прохождения иммиграционного контроля в аэропорту Хьюстона.
Ранее для сборной ДР Конго ввели 21-дневный карантин перед въездом на территорию США по причине вспышки вируса Эбола в африканской стране.
На групповом этапе чемпионат мира — 2026 сборная ДР Конго встретится с Португалией (17 июня), Колумбией (24 июня) и Узбекистаном (28 июня).
В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.
Невероятные стадионы ЧМ-2026: