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Сборной ДР Конго после карантина из-за вируса Эбола разрешили въехать в США на ЧМ — AFP

Сборной ДР Конго после карантина из-за вируса Эбола разрешили въехать в США на ЧМ — AFP
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Сборной ДР Конго разрешили въехать в США на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает агентство AFP.

По информации источника, у конголезской национальной команды не возникло проблем после прохождения иммиграционного контроля в аэропорту Хьюстона.

Ранее для сборной ДР Конго ввели 21-дневный карантин перед въездом на территорию США по причине вспышки вируса Эбола в африканской стране.

На групповом этапе чемпионат мира — 2026 сборная ДР Конго встретится с Португалией (17 июня), Колумбией (24 июня) и Узбекистаном (28 июня).

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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