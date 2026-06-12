Матч Мексики и ЮАР — рекордный по числу удалений на ЧМ после судейства Иванова в 2006-м

В матче открытия чемпионата мира между сборными Мексики и ЮАР (2:0) бразильский судья Вилтон Сампайо показал три красные карточки по ходу встречи. Это рекордный матч по числу удалений на чемпионатах мира с момента игры 1/8 финала чемпионата мира 2006 года между Португалией и Нидерландами. Об этом сообщает Opta.

Тогда российский судья Валентин Иванов показал игрокам четыре красных — по две каждой команде. К слову, тот матч до чемпионата мира 2022 года оставался также рекордсменом по числу жёлтых карточек. В свежей игре два удаления получили игроки ЮАР и одно заработали мексиканцы — в конце матча поле покинул игрок «Локомотива» Сесар Монтес.