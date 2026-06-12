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Матч Мексики и ЮАР — рекордный по числу удалений на ЧМ после судейства Иванова в 2006-м

Матч Мексики и ЮАР — рекордный по числу удалений на ЧМ после судейства Иванова в 2006-м
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В матче открытия чемпионата мира между сборными Мексики и ЮАР (2:0) бразильский судья Вилтон Сампайо показал три красные карточки по ходу встречи. Это рекордный матч по числу удалений на чемпионатах мира с момента игры 1/8 финала чемпионата мира 2006 года между Португалией и Нидерландами. Об этом сообщает Opta.

ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 . 1/8 финала
25 июня 2006, воскресенье. 23:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Нидерланды
1:0 Манише – 23'    
Удаления: Коштинья – 45+1', Деку – 78' / Булахруз – 63', ван Бронкхорст – 90+5'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Тогда российский судья Валентин Иванов показал игрокам четыре красных — по две каждой команде. К слову, тот матч до чемпионата мира 2022 года оставался также рекордсменом по числу жёлтых карточек. В свежей игре два удаления получили игроки ЮАР и одно заработали мексиканцы — в конце матча поле покинул игрок «Локомотива» Сесар Монтес.

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