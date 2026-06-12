Сборная Мексики впервые выиграла в матче открытия на чемпионате мира. Это случилось в игре между мексиканской командой и ЮАР на чемпионате мира 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра выступил Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Мексики.

Ранее сборная Мексики семь раз принимала участие в матчах открытия турнира, дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).