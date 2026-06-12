Шнякин придумал шутку для болельщиков «Локомотива» после удаления Монтеса на ЧМ-2026

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в телеграм-канале отреагировал на удаление защитника сборной Мексики и «Локомотива» Сесара Монтеса на 90+2-й минуте матча открытия чемпионата мира 2026 года с ЮАР (2:0).

«Сейчас шутка для болельщиков «Локомотива»… А вот Галактионов бы заменил до красной!!! Наверное.

Чемпионат мира по удалениям блестяще стартовал», — написал Шнякин.

Помимо Монтеса, были удалены ещё два футболиста сборной ЮАР — Яя Ситхоле и Тхемба Зване.

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: