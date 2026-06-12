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«Севилья» объявила об уходе капитана Гуделя после семи лет в клубе

«Севилья» объявила об уходе капитана Гуделя после семи лет в клубе
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Испанская «Севилья» на официальном сайте сообщила об уходе защитника Неманьи Гуделя.

«Сербский футболист, до сих пор являвшийся капитаном команды, покидает клуб с двумя титулами Лиги Европы и уважением всех болельщиков «Севильи», проведя команду через очень трудные времена. Клуб и игрок по взаимному согласию решили расстаться.

Время Неманьи Гуделя в «Севилье» подошло к концу. В среду клуб и игрок провели встречу, на которой по взаимному согласию решили расстаться 30 июня, когда истекает контракт сербского игрока. Гудель перешёл в «Севилью» летом 2019 года в возрасте 27 лет и покидает клуб в 34 года, отыграв первые четыре сезона и продлив контракт ещё на три года в 2023-м.

Гудель покидает стадион «Рамон Санчес Писхуан» после 261 официального матча за семь сезонов, став пятым иностранным игроком с наибольшим количеством выступлений за клуб. 196 из них были в Ла Лиге, 23 — в Кубке Испании, 21 — в Лиге Европы, 19 — в Лиге чемпионов и два — в Суперкубке УЕФА», — написано в сообщении клуба.

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