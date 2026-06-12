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«Локомотив» отреагировал на удаление Монтеса в матче открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР

«Локомотив» отреагировал на удаление Монтеса в матче открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР
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Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на удаление своего защитника мексиканца Сесара Монтеса в первом матче чемпионата мира 2026 года с ЮАР (2:0). Футболист сборной Мексики был удалён на 90+2-й минуте встречи за фол на игроке соперника Кхулисо Мудау. Монтес вышел на поле с первых минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Капитанская повязка и… красная карточка. Таким получился первый матч ЧМ-2026 у Сесара Монтеса. Сборная Мексики одержала победу над ЮАР — 2:0. Но в следующей игре — без нашего защитника», — написала пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале.

Всего арбитр показал три красные карточки, также удалив Тхемба Зване и Яя Ситхоле из африканской национальной команды.

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. После этой встречи Мексика набрала три очка и располагается на первой строчке в турнирной таблице. ЮАР не имеет в своём активе набранных очков и занимает четвёртое место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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