Стал известен лучший игрок матча открытия ЧМ-2026

Завершился матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Мексики.

Лучшим игроком встречи был признан автор первого гола мексиканский нападающий Хулиан Киньонес. Футболист представляет клуб «Аль-Кадисия» из саудовской Про-Лиги. За сборную Мексики Киньонес провёл 23 матча, в которых отметился тремя голами.

Лучший игрок матча Мексика — ЮАР Фото: ФИФА

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).