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Матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР посетили 80 824 зрителя

Матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР посетили 80 824 зрителя
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На матче открытия чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Мексики и ЮАР, присутствовали 80 824 зрителя. Команды играли на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо (Бразилия). Сборная Мексики одержала победу со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

В составе мексиканцев отличились нападающие Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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