Матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР посетили 80 824 зрителя

На матче открытия чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Мексики и ЮАР, присутствовали 80 824 зрителя. Команды играли на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо (Бразилия). Сборная Мексики одержала победу со счётом 2:0.

В составе мексиканцев отличились нападающие Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.