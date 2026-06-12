Южная Корея — Чехия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 5:00

Сегодня, 12 июня, состоится матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Южной Кореи и Чехии. Команды будут играть на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Амином Омаром (Египет). Начало игры — в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сборная Мексики в матче открытия обыграла национальную команду ЮАР со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.