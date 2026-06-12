Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Южная Корея — Чехия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 начнется в 5:00

Южная Корея — Чехия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 5:00
Комментарии

Сегодня, 12 июня, состоится матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Южной Кореи и Чехии. Команды будут играть на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Амином Омаром (Египет). Начало игры — в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сборная Мексики в матче открытия обыграла национальную команду ЮАР со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: чемпионат мира по футболу, Кубок Стэнли, волейбол и Единая лига
Топ-матчи пятницы: чемпионат мира по футболу, Кубок Стэнли, волейбол и Единая лига
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android