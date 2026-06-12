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Бернарду Силва согласовал контракт с «Реалом» на два года — Фабрицио Романо

Бернарду Силва согласовал контракт с «Реалом» на два года — Фабрицио Романо
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва согласовал контракт с «Реалом» на два года.

«Бернарду Силва переходит в мадридский «Реал», here we go! Стороны достигли договорённости, контракт уже согласован. Португалец подпишет контракт на два года с опцией продления ещё на один сезон. «Реал» начал работу над сделкой около 36 часов назад и очень быстро довёл её до завершения. Жозе Моуринью хотел видеть Бернарду в своей команде, и футболист дал согласие на переход в «Реал». Информация о продвинутых переговорах, появившаяся сегодня, полностью подтвердилась», — написал инсайдер Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

В минувшем сезоне Бернарду принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

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