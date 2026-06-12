Лучший игрок матча открытия ЧМ-2026 Киньонес отреагировал на свой гол и победу Мексики

Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес поделился эмоциями после первого забитого мяча в матче открытия ЧМ-2026 с ЮАР (2:0), отметив особую атмосферу встречи и вклад всей команды в итоговый результат.

«Я счастлив и рад забить свой первый гол на чемпионате мира на таком потрясающем стадионе с невероятными болельщиками. Для меня важно отметить вклад моих товарищей по команде в завоевание первых трёх очков. В последние несколько дней мы чувствовали поддержку болельщиков. Мы едины, и сегодня это действительно проявилось», — приводит слова Киньонеса официальный сайт ФИФА.

Киньонес был признан лучшим игроком встречи. Футболист представляет клуб «Аль-Кадисия» из саудовской Про-Лиги. За сборную Мексики нападающий провёл 23 встречи, в которых отметился тремя голами.