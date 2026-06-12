Три футболиста ЦСКА внесены в базу данных «Миротворца»*

Футболисты московского ЦСКА Жоао Виктор, Матеус Рейс и Данила Козлов попали в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на ресурсе.

Перечисленным игрокам вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка проведения специальной военной операции в рамках акции перед матчем Фонбет Кубка России.

ЦСКА занял пятое место по итогам сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. В Кубке России армейцы добрались до финала Пути регионов, где уступили столичному «Спартаку» (0:1).

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