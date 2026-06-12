«Очень циничный фол». Гари Невилл — об удалении Монтеса в матче Мексика — ЮАР на ЧМ-2026

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об удалении защитника «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса в первом матче чемпионата мира 2026 года с ЮАР (2:0). Футболист был удалён на 90+2-й минуте встречи за фол на игроке соперника Кхулисо Мудау. Монтес вышел на поле с первых минут.

«Это были очень циничный фол и довольно ленивые действия в обороне. Он не хотел возвращаться в свою штрафную и рисковать, что назначат пенальти. Поэтому просто снёс соперника за пределами штрафной.

Честно говоря, когда ему показали красную карточку, я был удивлён. Думаю, он рассуждал в духе классического футбола 1980-1990-х: «Ладно, получу жёлтую карточку». Сразу вспоминается Тони Адамс — он постоянно делал подобные вещи», — приводит слова Невилла BBC.

Всего арбитр показал три красные карточки, также удалив Тхемба Зване и Яя Ситхоле из африканской национальной команды.