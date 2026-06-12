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«Очень циничный фол». Гари Невилл — об удалении Монтеса в матче Мексика — ЮАР на ЧМ-2026

«Очень циничный фол». Гари Невилл — об удалении Монтеса в матче Мексика — ЮАР на ЧМ-2026
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об удалении защитника «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса в первом матче чемпионата мира 2026 года с ЮАР (2:0). Футболист был удалён на 90+2-й минуте встречи за фол на игроке соперника Кхулисо Мудау. Монтес вышел на поле с первых минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Это были очень циничный фол и довольно ленивые действия в обороне. Он не хотел возвращаться в свою штрафную и рисковать, что назначат пенальти. Поэтому просто снёс соперника за пределами штрафной.

Честно говоря, когда ему показали красную карточку, я был удивлён. Думаю, он рассуждал в духе классического футбола 1980-1990-х: «Ладно, получу жёлтую карточку». Сразу вспоминается Тони Адамс — он постоянно делал подобные вещи», — приводит слова Невилла BBC.

Всего арбитр показал три красные карточки, также удалив Тхемба Зване и Яя Ситхоле из африканской национальной команды.

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