США — Парагвай: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Завтра, 13 июня, состоится матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные США и Парагвая. Команды будут играть на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Начало игры — в 4:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Кроме США и Парагвая, в группе D выступят сборные Австралии и Турции.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.