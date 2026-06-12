Рой Кин раскритиковал Сесара Монтеса после удаления в матче Мексика — ЮАР на ЧМ-2026

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин остался недоволен игрой защитника «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса, который получил красную карточку в первом матче чемпионата мира 2026 года с ЮАР (2:0). Футболист был удалён на 90+2-й минуте встречи за фол на игроке соперника Кхулисо Мудау.

«Думаю, я бы тоже показал ему красную карточку. Это чистая лень со стороны Монтеса. Что вообще происходит с современными защитниками? Почему они всё реже пытаются по-настоящему обороняться?» — приводит слова Кина BBC.

Всего арбитр показал три красные карточки, также удалив Тхемба Зване и Яя Ситхоле из африканской национальной команды.

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. После этой встречи Мексика набрала три очка и располагается на первой строчке в турнирной таблице. ЮАР не имеет в своём активе набранных очков и занимает четвёртое место.