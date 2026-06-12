«За любую оплошность приходится платить». Вратарь ЮАР — о матче с Мексикой на ЧМ-2026

Вратарь сборной ЮАР Ронвен Уильямс поделился эмоциями после поражения в матче открытия ЧМ-2026 с Мексикой (0:2).

«Если вы допускаете ошибки, вас обязательно накажут. На таком уровне за любую оплошность приходится платить. Думаю, самое важное сейчас — мы поняли, с чем столкнулись, потому что давно не были частью чемпионата мира. Мы оказались в роли догоняющих, но продолжали бороться до конца. В концовке мы не позволили сопернику чувствовать себя спокойно и сами создали несколько довольно хороших моментов», — приводит слова Уильямса официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).