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Андрей Талалаев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Андрей Талалаев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026.

«К фаворитам ЧМ-2026 все причисляют Испанию, Францию, Германию, Аргентину и Бразилию. Банально, но такова объективная реальность. Впрочем, к «большой пятерке» я бы добавил еще и Нидерланды. Сейчас к этой сборной приковано меньше внимания, чем в былые годы, но я в нее верю.

Всё хорошее, что происходит в голландском футболе, многие уже не замечают. Хотя там, как и раньше, выпуск талантливой молодежи поставлен на поток. Она обучаема, довольно быстро прогрессирует. Я, как тренер, наблюдаю за этим процессом с огромным интересом.

Вот почему на ЧМ-2026 буду болеть не только за Нидерланды, но и за Кюрасао, где в составе сплошные голландцы, а тренирует их наш старый знакомый — Дик Адвокат», — приводит слова Талалаева «Спорт-экспресс».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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