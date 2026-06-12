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Тренер ЮАР высказался о судействе после матча с Мексикой на ЧМ-2026 с тремя удалениями

Тренер ЮАР высказался о судействе после матча с Мексикой на ЧМ-2026 с тремя удалениями
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Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос прокомментировал поражение своей команды в матче открытия ЧМ-2026 со сборной Мексики (0:2). Отметим, команда заканчивала матч вдевятером из-за удалений. В составе сборной Мексики красную карточку получил защитник Сесар Монтес.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«По поводу первой красной карточки, думаю, тут нечего обсуждать. Но во втором эпизоде, на мой взгляд, мексиканский игрок блокировал моего футболиста. Такое бывает, однако судья принял другое решение. Немного жаль, что нам пришлось заканчивать матч вдевятером.

Считаю, моя команда провела хороший матч. В некоторые моменты мексиканцы даже выглядели растерянными и не знали, как находить свободные зоны. В целом всё было неплохо. Единственное, что нам нужно улучшить к следующей игре, — действия с мячом. Сегодня это получалось не лучшим образом, поэтому нам предстоит над этим поработать», — приводит слова Брооса BBC.

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. После этой встречи Мексика набрала три очка и располагается на первой строчке в турнирной таблице. ЮАР не имеет в своём активе набранных очков и занимает четвёртое место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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