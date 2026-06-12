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Виктор Дьёкереш высказался о работе с Грэмом Поттером в сборной Швеции

Виктор Дьёкереш высказался о работе с Грэмом Поттером в сборной Швеции
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Нападающий сборной Швеции Виктор Дьёкереш высказался об изменениях после прихода в национальную команду тренера Грэма Поттера. Английский специалист возглавил сборную Швеции в 2025 году.

«Думаю, он привнёс в команду много позитивной энергии. Важность этой связи в команде и в коллективе, как на поле, так и за его пределами, невозможно переоценить. Он просит придерживаться разработанного нами плана и того, как мы хотим играть в футбол, получать удовольствие от игры за Швецию и понимать, насколько это важно для нас как для игроков и для всей страны», — приводит слова Дьёкереша официальный сайт ФИФА.

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