Форвард сборной Мексики высказался об удалении Монтеса в матче с ЮАР на ЧМ-2026

Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес высказался об удалении Сесара Монтеса, который получил красную карточку в первом матче чемпионата мира 2026 года с ЮАР (2:0). Футболист был удалён на 90+2-й минуте встречи за фол на игроке соперника Кхулисо Мудау.

«Были допущены ошибки, которые дорого обошлись команде. Удаления можно избежать», — приводит слова Киньонеса BBC.

Киньонес был признан лучшим игроком встречи.

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. После этой встречи Мексика набрала три очка и располагается на первой строчке в турнирной таблице. ЮАР не имеет в своём активе набранных очков и занимает четвёртое место.