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Олег Василенко признан лучшим тренером сезона-2025/2026 Первой лиги

Олег Василенко признан лучшим тренером сезона-2025/2026 Первой лиги
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Лучшим тренером сезона-2025/2026 Лиги Pari признан Олег Василенко, возглавляющий воронежский «Факел». Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Факел» занял второе место по итогам сезона Первой лиги. Команда набрала 68 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стала московская «Родина», заработав 68 очков. Обе команды завоевали право на выступление в Мир Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

52-летний Олег Василенко вернулся в «Факел» в октябре 2025 года. Его предыдущим клубом был новороссийский «Черноморец». Ранее Василенко возглавлял «Факел» в период с 2020 по 2022 год.

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