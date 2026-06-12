«Это будет очень, очень сложно». Тренер США Почеттино — о старте ЧМ с Парагваем

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от первого матча национальной команды на чемпионате мира 2026 года с Парагваем. Встреча состоится в субботу, 13 июня.

«Я прекрасно знаю менталитет Парагвая — агрессивность, конкурентоспособность… Я ожидаю, что завтрашний матч будет очень сложным. Он будет сложным, потому что Парагвай не только конкурентоспособен и агрессивен, но у них есть хороший состав и отличный тренер Густаво Альфаро, который делает прекрасную работу, и я очень уважаю и восхищаюсь им. Это будет очень, очень сложно», — приводит слова Почеттино официальный сайт ФИФА.