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«Совершенно не согласен». Тренер сборной Мексики – о словах тренера ЮАР после матча ЧМ

«Совершенно не согласен». Тренер сборной Мексики – о словах тренера ЮАР после матча ЧМ
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Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре отреагировал на слова тренера ЮАР Уго Брооса (2:0), который после матч открытия ЧМ-2026 заявил, что временами мексиканские футболисты выглядели растерянными и не знали, как находить свободные зоны.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Ну, хорошо ещё, что мы «не знали, что делать с мячом» и якобы были в отчаянии. Иначе мы бы забили им пять, чёрт возьми! (смеётся). Я совершенно не согласен с тем, что сказал Броос. Я бы тогда тоже мог сказать, что у них была плохая защита (смеётся). У нас было больше владения мячом, и они нанесли по воротам всего один удар. Это и есть реальность», — приводит слова Агирре Marca.

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. После этой встречи Мексика набрала три очка и располагается на первой строчке в турнирной таблице. ЮАР не имеет в своём активе набранных очков и занимает четвёртое место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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