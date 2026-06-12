«Совершенно не согласен». Тренер сборной Мексики – о словах тренера ЮАР после матча ЧМ

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре отреагировал на слова тренера ЮАР Уго Брооса (2:0), который после матч открытия ЧМ-2026 заявил, что временами мексиканские футболисты выглядели растерянными и не знали, как находить свободные зоны.

«Ну, хорошо ещё, что мы «не знали, что делать с мячом» и якобы были в отчаянии. Иначе мы бы забили им пять, чёрт возьми! (смеётся). Я совершенно не согласен с тем, что сказал Броос. Я бы тогда тоже мог сказать, что у них была плохая защита (смеётся). У нас было больше владения мячом, и они нанесли по воротам всего один удар. Это и есть реальность», — приводит слова Агирре Marca.

Матч между Мексикой и ЮАР прошёл в группе А. После этой встречи Мексика набрала три очка и располагается на первой строчке в турнирной таблице. ЮАР не имеет в своём активе набранных очков и занимает четвёртое место.