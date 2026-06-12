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Южная Корея — Чехия: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу 2026, 12 июня 2026

Южная Корея — Чехия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026
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Сегодня, 12 июня, состоится матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Южной Кореи и Чехии. Команды будут играть на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Амином Омаром (Египет). Начало игры — в 5:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Южная Корея: Ким Сын Кю, Ли Хан Бом, Ким Мин Джэ, Ли Тэ Сок, Сол Юн Ву, Ли Ки Хюк, Хван Ин Бём, Пэк Сын Хо, Ли Чжэ Сун, Ли Кан Ин, Сон Хын Мин.

Чехия: Коварж, Гранач, Цоуфал, Халоупек, Крейчи, Зелены, Провод, Соучек, Сойка, Шик, Шульц.

Ранее сборная Мексики в матче открытия обыграла национальную команду ЮАР со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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