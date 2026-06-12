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Игрок сборной Испании Мерино поделился ожиданиями от первого ЧМ для себя в 30 лет

Игрок сборной Испании Мерино поделился ожиданиями от первого ЧМ для себя в 30 лет
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Полузащитник английского «Арсенала» и сборной Испании Микель Мерино высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года, который станет для него первым.

— Это ваш первый чемпионат мира, и так совпало, что он приурочен к вашему 30-летию. Какие у вас мысли перед этим?
— Думаю, это будет странно. С одной стороны, нервничаешь и чувствуешь ком в животе, как при дебюте на чемпионате мира, понимая, насколько это особенное событие. Об этом мечтает каждый ребёнок. С другой стороны, делаешь это в 30 лет, что не то же самое, что в 19 или 20, когда большинство игроков дебютируют на чемпионате мира. Поэтому есть опыт и зрелость, чтобы воспринимать это просто как футбольный матч, и если хочешь насладиться этим событием, то должен быть спокоен и расслаблен. Итак, посмотрим, как я справлюсь с этим балансом, — приводит слова Мерино официальный сайт ФИФА.

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