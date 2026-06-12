«Мы готовы к вызову». Мерино оценил состояние сборной Испании перед ЧМ-2026

Полузащитник английского «Арсенала» и сборной Испании Микель Мерино ответил на вопрос о состоянии национальной команды перед чемпионатом мира 2026 года. Испанцы сыграют в группе Н с национальными командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

— Как вы оцениваете состояние сборной Испании перед турниром?

— Мы очень хорошо подготовлены. У нас есть сочетание молодости, энергии и желания выигрывать трофеи. Кроме того, мы чемпионы Европы, до этого мы выиграли Лигу наций, и мы привлекли игроков, которые провели время с нами в молодежной команде и более молодых возрастных группах, и которых тренерский штаб очень хорошо знает. Сочетание этих элементов — ключ к успеху.

И самое важное — это наш распорядок дня, общение между всеми игроками, то, насколько хорошо мы ладим друг с другом, и семейная атмосфера, которую мы создали в раздевалке. Сочетание всех этих факторов — отличный рецепт успеха, но всё равно нужно, чтобы мелочи складывались удачно и всё получалось, когда давление велико. Тем не менее, мы готовы к вызову, — приводит слова Мерино официальный сайт ФИФА.