Церемония открытия ЧМ по футболу 2026 в Канаде: во сколько начало, где смотреть трансляцию

12 июня состоится церемония открытия ЧМ-2026 в Канаде. Она начнётся примерно за 90 минут до старта матча Канады и Боснии и Герцеговины.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», начало – в 20:40 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Сам матч начнётся в 22:00 мск.

Напомним, в матче открытия турнира сборная Мексики обыграла ЮАР со счётом 2:0.

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики.