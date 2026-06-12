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Церемония открытия ЧМ по футболу 2026 в Канаде: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Церемония открытия ЧМ по футболу 2026 в Канаде: во сколько начало, где смотреть трансляцию
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12 июня состоится церемония открытия ЧМ-2026 в Канаде. Она начнётся примерно за 90 минут до старта матча Канады и Боснии и Герцеговины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», начало – в 20:40 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Сам матч начнётся в 22:00 мск.

Напомним, в матче открытия турнира сборная Мексики обыграла ЮАР со счётом 2:0.

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.
ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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