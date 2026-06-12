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«От мексиканцев ожидал большего». Радимов — о матче открытия ЧМ-2026

«От мексиканцев ожидал большего». Радимов — о матче открытия ЧМ-2026
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче открытия ЧМ-2026 между сборными Мексики и ЮАР. Хозяева турнира победили со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Если честно, то я от мексиканцев ожидал большего. Они вели 2:0, у соперника два удаления. Почему они не стали додавливать? Они умудрились сами получить красную карточку. Удаление Монтеса точно добавит грусти им перед следующими матчами», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В другом матче группы A встретятся сборные Южной Кореи и Чехии. Игра состоится сегодня, 12 мая, начало — в 5:00 по московскому времени.

Во 2-м туре Мексика встретится с южнокорейской сборной (19 июня), а ЮАР сыграет с чехами (18 июня).

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