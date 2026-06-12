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Церемония открытия ЧМ по футболу 2026 в США: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Церемония открытия ЧМ по футболу 2026 в США: во сколько начало, где смотреть трансляцию
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В ночь с 12 на 13 июня состоится церемония открытия ЧМ-2026 в США. Это произойдёт незадолго до матча США – Парагвай.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прямую трансляцию покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Начало эфира запланировано на 02:40 по московскому времени. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Стартовый свисток матча прозвучит в 03:00 мск.

Напомним, в матче открытия турнира сборная Мексики обыграла ЮАР со счётом 2:0.

В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Хозяева турнира — США, Канада и Мексика — получили автоматические путёвки, остальные участники прошли квалификацию.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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