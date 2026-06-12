«Где самые мягкотелые болельщики? В Америке». Ибрагимович — о фанатах

Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что американские болельщики самые мягкотелые в футболе.

– Вы сказали, что американские болельщики мягкотелые… Что вы имели в виду?

– Я помню, как играл здесь с «Лос-Анджелес Гэлакси». Когда мы проигрывали, я уходил со стадиона и видел, как болельщики смеются, едят тако, ждут тебя возле машины [для фото или автографа] … Мягкотелые.

– В какой стране самые мягкотелые болельщики?

– В Америке, но это из-за формата лиги. Там есть плей-офф, поэтому в регулярном сезоне ты можешь выиграть или проиграть, это нормально. Главное, чтобы в итоге ты попал в плей-офф. В Европе всё по-другому, особенно в больших лигах. Там есть давление. Поверьте, когда ты проигрываешь, через пять минут весь стадион освистывает тебя, и ты это чувствуешь, – сказал Ибрагимович в программе Jimmy Kimmel Live.