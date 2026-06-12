Игрок ЮАР, удалённый с Мексикой, получил самую низкую оценку в истории ЧМ — Whoscored

Полузащитник ЮАР Яя Ситхоле, удалённый на 49-й минуте за фол последней надежды, в матче с Мексикой получил самую низкую оценку в истории чемпионатов мира за время сбора статистики от портала Whoscored. Это случилось в матче открытия чемпионата сира 2026 года, в котором Мексика обыграла ЮАР (2:0). Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра выступил Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия).

Игра футболиста была оценена в 4,26.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).