«Не понимаю, как строится игра сборной ЮАР». Шалимов — о матче открытия ЧМ-2026

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре сборной ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с национальной командой Мексики. Со счётом 2:0 победили хозяева турнира.

«Я не понимаю, как строится игра сборной ЮАР. Для них ничья была бы очень хорошим результатом — сделайте акцент на надёжной игре. Не привозите себе и смотрите, что получится», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В другом матче группы A встречаются сборные Южной Кореи и Чехии. Игра состоится сегодня, 12 мая, начало — в 5:00 по московскому времени.

Во 2-м туре Мексика встретится с южнокорейской сборной (19 июня), а ЮАР сыграет с чехами (18 июня).