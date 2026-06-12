«Мы все лицемеры». Тренер Норвегии Сольбаккен — о скандалах на ЧМ в США

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о скандалах из-за въезда в США для участия в чемпионате мира.

Ранее сомалийскому рефери Омару Абдулкадиру хуссеАртану было отказано во въезде в Америку, а игрока сборной Ирака Аймена Хуссейна семь часов держали в аэропорту Чикаго перед разрешением на въезд в страну.

– Мы все можем согласиться, что многое могло бы быть иначе, но мы все лицемеры. Вы лицемеры, мы лицемеры. Можно было бы сделать по-другому.

Сейчас здесь проходит чемпионат мира, и мы здесь, чтобы играть в футбол. Есть много других вещей, о которых мы могли бы поговорить, и есть много других вещей, о которых я хотел бы поговорить. Сейчас получается так, что в ряде ситуаций можно было поступить иначе.

– Что тогда вы имеете в виду?

– Я много что имею в виду. Всё: от войны принимающей страны с другой страной [Ираном] до таких «проблем», как та, которую вы только что подняли», – сказал Сольбаккен на пресс-конференции.